Advertisements

المؤبد لـ5 متهمين بـ "خلية داعش سوريا الإرهابية"

الأحد 28/مارس/2021 - 01:41 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements



قضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة امن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة بالسجن المؤبد علي 5 متهمين بينهم 4 هاربين واخر محبوس لاتهماهم بـ " خلية داعش سوريا الإرهابية".. وأمرت المحكمة بإدراجهم علي قوائم الارهاب

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشرينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية احمد مصطفي.


وجاء بأمر الإحالة في القضية 2765 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة رقم 177 لسنة 2020 جنايات أمن دولة


انها تتهم كل من عامر سليم عمر سليم " هارب " "26 سنة" حاصل علي بكالوريوس تجارة وعبد الرحمن محمود النجار واسمه الحركي " عبودي " " هارب " " 27  سنة " صاحب مقهي انترنت ومعاذ محمد أحمد مصطفي " هارب " " 27 سنة " حاصل علي بكالوريوس حاسبات ومعلومات وعبد الرحمن سليم عمر سليم " هارب " شقيق المتهم الاول " 19 سنة " وأحمد حمدي محمد عبد القادر " 19 سنة " " محبوس " طالب بالاكاديمية الدولية للإعلام والهندسة بأكتوبر.



 بأنهم فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول عامر سليم عمر سليم وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمعةومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن اسس وتولي قيادة جماعة تابعة لتنظيم داعش داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية علي النحو المبين بالتحقيقات.



ووجهت النيابة العامة من الثاني وحتي الخامس عبد الرحمن النجار، ومعاذ مصطفى، وعبد الرحمن سليم وأحمد عبد القادر الانضمام لتلك الجماعة سالفة الذكر مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض علي النحو المبين بالتحقيقات.



ووجهت النيابة العامة في قرار الاحالة للمتهمين من الأول وحتى الرابع كونهم مصريين الجنسية التحقوا بجناعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد تتخذ الارهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والاساليب القتالية وسيلة لتحقيق أغراضها في إرتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها بأن التحقوا بجماعة داعش بدولة سوريا وتلقوا بمعسكراتها تدريبات علي استخدام الاسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية تفجيرهاةعلي النحو المبين بالتحقيقات. 




ونسبت النيابة العامة ايضا للمتهم الخامس كونة مصري الجنسية شرع في الالتحاق بجماعة مسلحة جماعة داعش سالفة الذكر التي تقع مقرها بدولة سوريا مرورا بدولة تركيا الا انه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه الا وهو تعذر حصوله علي تذكرة مرور لدولة تركيا وضبطه علي النحو المبين بالتحقيقات.

أخبار تهمك

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وقف شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

منذ ساعة و 14 دقيقة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 19 ساعة

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

منذ ساعة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ يوم

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ يوم

برشلونة يفسح الطريق أمام ريال مدريد للحصول على صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 16 ساعة

حرب كلامية بين إبراهيم سعيد وأيمن منصور

منذ حوالي 3 ساعات

"برودة وأمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

10:40 ص

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

09:16 ص

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

02:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان