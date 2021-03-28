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"قوى البرلمان": موكب نقل المومياوات رسالة قوية للخارج.. وتنمية للاقتصاد

الأحد 28/مارس/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باستعدادات الدولة المصرية لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة في 3 إبريل المقبل، مؤكدًا أن جميع المواطنين والعالم بأكمله ينتظر هذا الحدث الجليل.

وأوضح عبد الفضيل، في بيان له، اليوم الأحد، أنه لأول مرة يقوم الدولة المصرية بتنيظم هذا الحدث الكبير والفريد من نوعه في العالم لنقل 22 مومياءً ملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن المومياوات هي آثار ذات طبيعة خاصة جدا، فقد خضعت لعملية التحنيط قبل آلاف السنين، باستخدام تنوع هائل للمواد المستخدمة، والمختلفة في طبيعتها وخواصها الكيميائية، والتي قد ينشأ بينها تفاعل "فيزيو- كيميائي" يعرف بالتلف البيولوجي، مشيرًا إلى أن موكب نقل المومياوات يساعد على تنمية الاقتصاد المصري وزيادة دخول العملة الصعبه للدولة، كما أنها رساله قوية لدول الخارج.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عملية النقل تستهدف تطوير قواعد العرض المتحفي، وتنويعه وإدخال عناصر جديدة، ليس فقط في متحف الحضارة، ولكن أيضًا للمتحف المصري والمتحف الكبير.

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