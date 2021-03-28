المهن التعليمية تزف بشرى سارة للمعلمين

بشرى سارة.. زيادة الميزة التأمينية للمعلمين إلى 27 ألف و500 جنيه



رفع قيمة الدعم لأسرة المعلم المتوفى بحادث إلى 40 ألف جنيه



الزناتى: تطبيق القرار بداية من أول يناير ٢٠٢١



أعلنت نقابة المهن التعليمية، اليوم، زيادة جديدة فى الميزة التأمينية المستحقة للمعلمين للمحالين إلى المعاش، لتصبح 27 ألف و500 جنيه، بدءا من أول يناير 2021، بزيادة 2500 جنيه عن آخر قرار، بالإضافة لزيادة الدعم المقدم لأسرة المعلم المتوفي فى حادث من 20 إلى 40 ألف جنيه.



وأوضح خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، عقب اجتماع مجلس إدارة الصندوق اليوم، الذى بدء بدقيقة حداد على أرواح شهداء قطارى سوهاج، أن إقرار الزيادة الجديدة للميزة التأمينية، يسرى من بداية العام الحالى، وبالتالى كل من حصل على مستحقاته بالمبلغ السابق بدءا من أول يناير الماضى، بقيمة 25 ألف جنيه، سوف يحصل على 2500 جنيه إضافية.



وأوضح أن الزيادة الجديدة تعد الزيادة السادسة منذ تولى المجلس الحالى إدارة نقابة المعلمين، فى يونيو عام 2014، وكانت الميزة التأمينية 13 ألف جنيه فقط، وتوقفت عند نفس المبلغ لأكثر من 10 سنوات سابقة للمجلس الحالى، الذى نجح فى رفع قيمة المبلغ المالى 6 مرات حتى وصلت إلى 27 ألف و500 جنيه بالقرار الجديد الذى صدر اليوم.



وأشار نقيب المعلمين إلى عدد المعلمين المحالين للمعاش خلال العام المنقضى 2020، بلغ 30 ألف و868 معلم، صرفت لهم النقابة الميزة التأمينية من صندوق الزمالة، بقيمة 760 مليون و68 ألف جنيه.



وأكد خلف الزناتى أن بنود الميزة التأمينية والإعانات العاجلة للمصابين بعجز كلى أو جزئى وأصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، التى تم إنفاقها من صندوق الزمالة خلال عام واحد 2020، بلغت 967 مليونا و993 ألف جنيه.



بجانب إلتزام النقابة بصرف المعاشات التى تبلغ الدفعة الواحدة منها 135 مليون جنيه في الدفعة الواحدة للأعضاء والورثة يتم صرفها لأكثر من 700 ألف مستحق ويبلغ إجمالي ما يتم صرفه للمعاشات 540 مليون جنيه سنويا.



وأوضح نقيب المعلمين، أن القرض الحسن للزواج البالغ قيمته 15 ألف جنيه، تم منحه خلال عام 2020، ل 3638 معلم ومعلمة بقيمة 54 مليون و550 ألف جنيه، وتم صرفه لأبناء المعلمين من الحالات المستحقة بقيمة 15 مليونا و770 ألف جنيه.



وأكد أن النقابة رفعت المبالغ المستحقة لأسر المتوفين من المعلمين فى حادث من 20 إلى 40 ألف جنيه.