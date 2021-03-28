Advertisements

المشدد 7 سنوات لمتهم بحرق سيارة شرطة بحدائق حلوان

الأحد 28/مارس/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements




قضت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات في إعادة محاكمة متهم فى حرق سيارة شرطة بمنطقة حدائق حلوان فى شهر مارس من عام 2014.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية أحمد مصطفي 

وأسندت النيابة إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة، والاشتراك فى تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.

 

وعن عقوبة التهم التى تواجه المتهمين فى الدعوى:

 

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

 

يواجه المتهم وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

 

ب ـ  تخريب الممتلكات العامة

 

يواجه المتهم وىخرين سبق الحكم عليهم تهم تخريب الطرق وسور جامعة القاهرة ومبانى كلية الهندسة ونباتات حديقة الأورمان،  ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

 

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.

أخبار تهمك

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

منذ ساعة و 15 دقيقة

"برودة وأمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ حوالي 4 ساعات

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ يوم

مفاجأة سارة في الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

منذ ساعة

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ يوم

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 19 ساعة

حرب كلامية بين إبراهيم سعيد وأيمن منصور

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يفسح الطريق أمام ريال مدريد للحصول على صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 16 ساعة

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وقف شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

10:40 ص

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

09:16 ص

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

02:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان