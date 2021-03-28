المشدد 7 سنوات لمتهم بحرق سيارة شرطة بحدائق حلوان









قضت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات في إعادة محاكمة متهم فى حرق سيارة شرطة بمنطقة حدائق حلوان فى شهر مارس من عام 2014.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية أحمد مصطفي



وأسندت النيابة إلى المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة، والاشتراك فى تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.







وعن عقوبة التهم التى تواجه المتهمين فى الدعوى:







أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون







يواجه المتهم وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.







ب ـ تخريب الممتلكات العامة







يواجه المتهم وىخرين سبق الحكم عليهم تهم تخريب الطرق وسور جامعة القاهرة ومبانى كلية الهندسة ونباتات حديقة الأورمان، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.







ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.



