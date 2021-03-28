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أحمد داش يكشف عن كيفية اتقانه للهجة الصعيدي بمسلسل "نسل الأغراب"

الأحد 28/مارس/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف الفنان أحمد داش عن بعض التفاصيل المتعلقة بشخصيته في مسلسل "نسل الأغراب" الذي يُشارك به في السباق الرمضاني المقبل، مُشيرًا إلى أنه يُقدم شخصية شاب يُدعى "سليم"، وهو من محافظة سوهاج.

وتحدث أحمد داش خلال لقائه في برنامج "its show time"، عن كيفية اتقانه للهجة الصعيدية التي يتحدث بها خلال الأحداث، مُضيفًا:" سافرت سوهاج وقعدت مع الناس عشان أشوف هما بيتكلموا ازاى وبيتعاملوا ازاى مع الناس ومشيت في الشارع وشوفت كل حاجة عشان لازم أكون زيهم لما أعمل الدور".

وأوضح أحمد داش أن اللهجة الصعيدية صعبة جدًا، مُضيفًا :"ولكن اللهجة الصعيدية بتختلف من قرية لقرية تانية وهى في الأول بتكون صعبة لكن بعد ما بتتكلم بيها شوية بتتظبط معاك في نطق كل الكلام".

وأعرب أحمد داش عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، مُضيفًا :"أنا مبسوط جدًا إني بمثل قدام نجوم كبار مثل أحمد السقا وأمير كرارة والمخرج محمد سامي، وأنا اشتغلت مع أمير كرارة قبل كده في فيلم كازابلانكا، وكل كواليس المسلسل جميلة جدًا".

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

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