روسيا تسجل 9 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 9088 حالة جديدة مقابل 8885 في إحصائية أمس، بينما انخفض عدد الوفيات إلى 336 من 387 أمس.

وأفادت بيانات المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، بأن حصيلة الإصابات في البلاد وصلت إلى 4 ملايين و519832 حالة، منها 97740 حالة وفاة.

وذكر المركز الروسي، أن 8630 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع المتعافين إلى 4 ملايين و139128 شخصا، مع بقاء 282964 حالة نشطة.

وكانت العاصمة موسكو، شهدت ارتفاعًا في الإصابات الجديدة من 1551 أمس إلى 1878 اليوم، في حين سجلت 52 حالة وفاة بعدما كان عددها 54 أمس.