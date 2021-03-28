Advertisements

روسيا تسجل 9 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم

الأحد 28/مارس/2021 - 01:52 م
روسيا
روسيا
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 9088 حالة جديدة مقابل 8885 في إحصائية أمس، بينما انخفض عدد الوفيات إلى 336 من 387 أمس.

 

وأفادت بيانات المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، بأن حصيلة الإصابات في البلاد وصلت إلى 4 ملايين و519832 حالة، منها 97740 حالة وفاة.

 

وذكر المركز الروسي، أن 8630 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع المتعافين إلى 4 ملايين و139128 شخصا، مع بقاء 282964 حالة نشطة.

 

وكانت العاصمة موسكو، شهدت ارتفاعًا في الإصابات الجديدة من 1551 أمس إلى 1878 اليوم، في حين سجلت 52 حالة وفاة بعدما كان عددها 54 أمس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا إصابات كورونا

أخبار تهمك

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وقف شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين

منذ ساعة و 8 دقيقة

حرب كلامية بين إبراهيم سعيد وأيمن منصور

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 18 ساعة

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

منذ 41 دقيقة

برشلونة يفسح الطريق أمام ريال مدريد للحصول على صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

منذ حوالي 3 ساعات

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ يوم

مفاجأة سارة في الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

منذ نصف ساعة

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 17 ساعة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 15 ساعة

"برودة وأمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل 6595 إصابة و149 وفاة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

28142 إصابة و456 وفاة جديدة بكورونا في روسيا

روسيا تسجل 26301 إصابة بفيروس كورونا

531 وفاة و22934 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

روسيا تسجل 16643 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

10:40 ص

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

09:16 ص

عاجل.. وقف شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين

12:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان