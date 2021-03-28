وزارة الرياضة تكشف تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تفاصيل استضافة مصر لمنافسات وكافة فعاليات بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتى 11 أبريل 2021– مصر 2021.





حيث أنه من المقرر أن يستضيف مجمع الصالات المغطاة بإستاد القاهرة الدولة كافة منافسات وفعاليات البطولة وذلك على الأربع صالات 1 ، 2 ، 3 ، 4 بإستاد القاهرة الدولى ، كما انه تم الانتهاء من تجهيزات محيط الصالات المغطاة المستضيفة للبطولة بغرف متنقلة لتغيير الملابس لجميع الفرق المشاركة ، كما تم تحديد صالتين للتدريب أحدهما صالة الخماسي الحديث والأخرى تم تجهيزها في الهواء الطلق وتسع لعدد يتراوح من 12 إلى 16 ملعب تدريب للفرق المشاركة وذلك في ضوء متطلبات الاتحاد الدولى للسلاح.





وفيما يتعلق بالإجراءات الطبية للبطولة ، أكد الدكتور أشرف صبحى أنه سيتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية الكاملة ووفقاً للبروتوكول الطبي الذى ستشرف عليه وزارة الصحة المصرية بدءاً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 31 مارس 2021 وذلك في أول يوم وصول للمنتخبات المشاركة في البطولة مضيفاً أنه تم تحديد أربعة مستشفيات تابعة لوزارة الصحة المصرية اثنين منهما معنيتان بالعزل في حال الاشتباه بأية إصابات بالكوفيد 19 وتحديد اثنتين لإصابات الملاعب فضلاً عن وجود عيادات متخصصة ومستشفيات متنقلة داخل الأربعة فنادق المستضيفة لجميع المشاركين في منافسات البطولة والتي تبدأ عملية التسكين بها بدءاً من نفس يوم وصول الوفود المشاركة يوم الأربعاء المقبل ونقلهم على الباصات والحافلات المخصصة مباشرة من صالة الوصول بمطار القاهرة إلى فنادق الإقامة.





مشيراً أنه من المقرر وصول وفد الاتحاد الدولى للسلاح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 مارس والذى سيخضع بدوره للإجراءات الطبية والمسحات والتحاليل المطلوبة قبيل تسكينهم في الفنادق المستضيفة للمشاركين في البطولة.





وأضاف وزير الرياضة أنه تم تدريب المتطوعين في البطولة على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بدء من استقبال الوفود بمطار القاهرة والتي تبدأ في الوصول بدءاً من يوم الأربعاء المقبل ثم مرافقتهم إلى فنادق الإقامة وصالات التدريب ومن ثم الصالات المستضيفة للمنافسات الرسمية والعودة إلى فنادق الإقامة.





وقد أرسلت رسمياً 80 دولة من مختلف قارات العالم مشاركتها في البطولة بإجمالى عدد مشاركين 1079 لاعب ولاعبة بالإضافة إلى أكثر من 500 مدرب وإدارى وكذلك 100 من أولياء الأمور للشباب والناشئين المشاركين ليصل إجمالي المشاركين في البطولة في حدود 1600 من اللاعبين واللاعبات والإداريين والمدربين.





وأضاف وزير الشباب والرياضة ان بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب تمثل تحدياً جديداً سواء بسبب أعداد المشاركين والتي تتجاوز 1600 من مختلف دولة العالم وكذلك عدد الدولة المشاركة والتي وصلت إلى 80 دولة وهو بذلك يمثل إضافة إلى الرصيد الكبير الذى أصبحت تمتلكه الدولة المصرية في شأن استضافة البطولة والمحافل الرياضية العالمية ويعكس دون شك ثقة المجتمع الدولى والأسرة الرياضية الدولية في قدرات الدولة المصرية على استضافة وتنظيم أكبر البطولات الرياضية العالمية.



