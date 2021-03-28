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علي جمعة: تجريم ختان الإناث يتفق مع الشرع الشريف

الأحد 28/مارس/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية السابق، إن الفقه الإسلامي الموروث اختلف فيه العلماء في قضية ختان الإناث، مشيرًا إلى أنه ليس من قبيل الشرع.


وشدد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، على أن حسم أمر ختان الإناث، يجب أن يكون بإجماع آراء الأطباء، وليس بالثقافات المختلفة بين الشعوب، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية، أكدت ضرر ختان الإناث، ولذلك كان الطب مرجعًا مهمًا وهو ما يحسم الأمر.

وأكد أن تجريم ختان الإناث يتفق مع الشرع الشريف، ولم يتم الاختلاف فيه فقهيًا، موضحًا أن المختلف فيه هو الثقافات حوله، ولكن الحكم الشرعي فيه لم يتغير.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاص بختان الإناث.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة الأن، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

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