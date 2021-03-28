زيادة مراكز الصرف.. تسهيلات الصحة للمواطنين لتلقي لقاح كورونا



قدمت وزارة الصحة، عدة تسهيلات للمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لتلقي لقاح كورونا، بزيادة مراكز صرف اللقاحات، وتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تسهيلات وزارة الصحة للمواطنين لتلقي لقاح كورونا.



زيادة مراكز صرف اللقاحات

كثفت وزارة الصحة، عدد المراكز المخصصة لصرف لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية، في إطار توسع الوزارة في عدد المطعمين من الفئات المستحقة للقاح، والتي تتضمن الطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ليصل عددها إلى 138 مركزًا.



الاستفسارات بشأن اللقاح

وخصصت عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



موقع إلكتروني للتسجيل

وتطلق وزارة الصحة، الموقع الإلكتروني، لتسهيل حجز المواطنين لقاحات كورونا.



الوحدات الصحية للحجز

وخصصت وزارة الصحة، مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على اللقاح.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



وكشفت وزارة الصحة، أن بداية وصول الأربعين مليون جرعة من لقاح كورونا من التحالف الدولى للقاحات "جافى"، ستبدأ بنهاية شهر مارس، حيث تصل في 30 مارس 5.8 مليون جرعة أسترازينيكا.



ومن المقرر، أنه ابتداءً من أول أبريل التطعيم سيتم تطعيم المواطنين الذين سجوا بعد أسبوع واحد عقب التسجيل، من أول أبريل سنعمل على محورين الأول تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك العاملين في السياحة والطيران والصناعة.