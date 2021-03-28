حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

شهد ملف أزمة سد النهضة، خلال الساعات الماضية، عدة مستجدات هامة، وأبرزها الحديث عن حدوث فيضان أو جفاف بسبب السد ومعاناة مصر من شح مائي.



وترصد " الفجر" في السطور التالية آخر مستجدات سد النهضة:



وزير الري يوجه رسالة للمسؤولين الإثيوبيين:



وصرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تتجنب الحديث عن حصص المياه لأنه إذا تم حسابها بالورقة والقلم سيكون لنا حقوق أخرى في المياه، معقبًا: "هل الجانب الإثيوبي يسوق تسويق خارجي أم داخلي، ولا يجب أن يقول معلومات خاطئة حتى لا نسمم جو المفاوضات والعلاقات بين الشعوب".



وأضاف عبد العاطي، أن 70% من الشعب الإثيوبي ليس لديه كهرباء هذا صحيح، موجهًا سؤاله للمسؤولين الإثيوبيون قائلًا: ليه أغلب الكهرباء التي يتم إنتاجها يصدرونها؟، ولم نمنع من توليد الكهرباء، ولسنا ضد تنمية الشعب الإثيوبي، معقبًا: "الشعب الإثيوبي أخوتنا وأهلنا.



النيل نهر دولي مشترك وليس نهرا إثيوبيا:



وأوضح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، أن النيل نهر دولي مشترك وليس نهرا إثيوبيا، وإذا لم يكن هناك اتفاقات مشتركة سوف تصل هذه المشكلة إلى أي مدى، وذلك من أجل الحفاظ على الحقوق المائية المصرية



وأشار "عبد العاطي"، إلى أن مصر لم تعترض على سد النهضة ولكن يكون بشكل لا يضر مصر، مضيفا: "الجانب الأثيوبي بيقول حصته زيرو بأمارة إيه.. إحنا اللي عايزين بقية حصتنا، إنتم عندكم حصة الأسد.





أمان سد النهضة تحدي كبير:



وكشف وزير الري والموارد المائية، أن مصر قدمت أكثر من 15 سيناريو لمواجهة مسألة ملىء وتشغيل سد النهضة، مضيفا: "الطرف الآخر بيتحجج ومصر أثبتت حسن نواياها".





وأردف: "تحدي أمان سد النهضة تحدي كبير، ولابد أن أؤمن نفسي، ولو هناك احتمال خطورة حتى لو واحد في المليون فهو احتمال كارثي، وسوف أقوم بعمل استثمارات بقيمة 20 مليون جنيه لتأمين منظومة السد العالي".



وتابع: "أي تقارير أو دراسات تنشر نأخذها بوضع الجدية، لأننا طلبنا مستندات تعديلات اللجنة الدولية على أمان سد النهضة في المستوى الثاني للتصميم ولم يأت لنا، وسوف نعمل على أسوأ سيناريو، ولن نترك شيئا للصدفة أو الاحتمالات.



حدوث فيضان أو جفاف بسبب السد:



وأكد وزير الموارد المائية والري، أن التنسيق المصري السوداني على أعلى المستويات، لافتًا إلى أن السودان لديهم قلق من أمان السد، لأنه من الممكن أن يكون مصدر فيضان أو جفاف.



وأضاف: نأمل أن يظهر الجانب الأثيوبي رغبته في التوصل إلى إتفاق.



إعادة إطلاق المفاوضات:



ومن جانب آخر، بحث السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم السبت، مع السفير دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي والجهود الجارية لإعادة إطلاق المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد نائب وزير الخارجية ضرورة التوصل لاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة وقبل شروع إثيوبيا في تنفيذ المرحلة الثانية من الملء؛ وذلك لضمان عدم تأثر مصر والسودان سلبًا بعملية الملء.



مصر تعاني من شح مائي:



والتقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، السفير دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان، والمبعوثة الأوروبية مارينا فرايلا مبعوث الاتحاد الأوروبي، للتباحث حول الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي وسبل إعادة إطلاق المفاوضات بهدف التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد.





وأشار عبد العاطي إلى أن الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة سينتج عنها تداعيات سلبية ضخمة، الأمر الذى يجعل من هذا السد أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليًا، في وقت تعاني فيه مصر من شح مائي حاد يقابله وفرة مائية في إثيوبيا.



