"جولدمان ساكس": تعافي الطلب سيكون أبطأ من المتوقع

أسهمت أزمة تعثر الملاحة في قناة السويس "بعد انحراف سفينة عملاقة" في ختام أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على مكاسب تجاوزت 4 في المائة، بعد موجة سابقة من الخسائر بفعل أزمة الوضع الوبائي في أوروبا، لكنها على أساس أسبوعي شهدت زيادة خام برنت 0.1 في المائة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 0.7 في المائة، وهي ثالث خسائره الأسبوعية على التوالي.





ويتأهب المنتجون في مجموعة "أوبك+" إلى اجتماع وزاري جديد مطلع الشهر المقبل لتقييم وضع السوق النفطية وسط توقعات قوية بتمديد قيود الإنتاج على مدار شهر (مايو) المقبل، انتظارا لتعافي الطلب ولتحسن مؤشرات السوق مع انتشار توزيع اللقاحات.





وفي هذا الإطار، ذكر تقرير لوكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية أن أسعار النفط الخام الفورية والعقود الآجلة ربحت نحو 4 في المائة بعد خسائر سابقة، وذلك في ضوء توقعات للسوق بطول فترة العطل في قناة السويس واحتمال أن تكبح "أوبك+" في اجتماعها المقبل العرض وسط توقعات الطلب الضعيفة بسبب تصاعد أزمة الوباء.





ونقل التقرير عن بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس" توقعه أن تعافي الطلب سيكون أبطأ من المتوقع في النصف الأول من عام 2021 ومن المرجح أن تقابله قرارات ممتدة من تخفيضات "أوبك+" للإمدادات النفطية.

وأشار إلى تأكيد محللي "جولدمان ساكس" أنه "بينما لا تزال السوق تعاني عدم الاستقرار تتزايد المخاوف بشأن الموجة الثالثة من الوباء، التي أدت إلى تمديد فترات الإغلاق خاصة في أوروبا".





وتوقع التقرير زيادة أبطأ في إنتاج "أوبك+" هذا الربيع للمساعدة على تعويض كل من تباطؤ تعافي الطلب في الأسواق الناشئة والاتحاد الأوروبي وارتفاع الصادرات الإيرانية، مع توقع تسجيل الطلب العالمي زيادة بشكل حاد خلال الصيف المقبل.





من جانبها، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن السوق النفطية تتمتع باستقرار نسبي حاليا وهناك حالة من التفاؤل الحذر هي الغالبة، قد حلت محل حالة الكآبة التي كانت سائدة في العام السابق.



