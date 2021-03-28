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سر جلسة عبد الحفيظ ومدرب الأهلي
الأحد 28/مارس/2021 - 02:05 م
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، في حضور الجهاز المعاون؛ للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير لمباراة المريخ السوداني.
شهدت الجلسة الاطمئنان أيضا على كافة الأمور الإدارية الخاصة لرحلة السودان، المقرر لها عصر الأربعاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة المريخ.
وأستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة المريخ، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس السبت.
ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام المريخ السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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