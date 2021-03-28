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سر جلسة عبد الحفيظ ومدرب الأهلي

الأحد 28/مارس/2021 - 02:05 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، في حضور الجهاز المعاون؛ للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير لمباراة المريخ السوداني.

شهدت الجلسة الاطمئنان أيضا على كافة الأمور الإدارية الخاصة لرحلة السودان، المقرر لها عصر الأربعاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة المريخ.

وأستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة المريخ، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس السبت.
 
ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام المريخ السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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