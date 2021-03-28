"الحلو": اتفاق المبادئ يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية في السودان

قال رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال" عبد العزيز الحلو، إن إعلان المبادئ يتيح الحريات الدينية والعرقية ويحافظ على حقوق الإنسان في السودان.

وأضاف الحلو، اليوم الأحد، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أن اتفاق المبادئ يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية في السودان.

وفي وقت سابق، التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، برئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو في جوبا.