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باريس سان جيرمان ينتظر قرار مبابي الأخير

الأحد 28/مارس/2021 - 02:09 م
مبابي
مبابي
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يبذل قصارى جهده من أجل تجديد عقد النجم كيليان مبابي خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ولم يوافق على عرض التجديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن مبابي داخل الملعب يثبت أنه قد يكون أفضل لاعبي باريس سان جيرمان، وأنه يستطيع مساعدة الفريق بمفرده دون وجود البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وتابعت الصحيفة، أنه في حال قرر مبابي الانتقال إلى نادٍ آخر مثل ريال مدريد وليفربول، فإنه سيتصدر المشهد هناك، ويصبح اللاعب رقم واحد في الفريق.

وأشارت الصحيفة، أن تجديد عقد مبابي مع باريس، لا يتعلق بالمال، حيث أن الفريق الفرنسي يستطيع أن يعرض عليه الكثير، لكن الأمر يعود لقرار كيليان ورغبته في الخروج من ظل نيمار، والتواجد في دوري قوي.

وأوضحت الصحيفة، أنه في حال رفض مبابي التجديد، سيبحث باريس سان جيرمان عن المال في الصيف المقبل، بدلًا من خسارة اللاعب مجانًا في العام المقبل.

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