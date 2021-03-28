بوتين: روسيا ستصل إلى مناعة القطيع ضد كوفيد -19 بنهاية الصيف

أفادت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، الأحد، نقلا عن تصريحاته المتلفزة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إنه يتوقع أن تصل روسيا لحصانة القطيع ضد فيروس كورونا وأن ترفع القيود المتعلقة بالوباء بحلول نهاية الصيف.





وقال بوتين، الذي تم تطعيمه هذا الأسبوع بلقاح روسي الصنع، إن الآثار الجانبية الوحيدة التي عانى منها كانت ألمًا طفيفًا في عضلاته في صباح اليوم التالي وشعور بعدم الارتياح في موقع الحقن.





ومن جانب آخر، قال وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن، اليوم الأحد، إن بريطانيا تعتزم ضمان إعطاء الجرعات الثانية من فيروس كورونا في الوقت المحدد، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بسبب الاحتكاك مع الاتحاد الأوروبي.



