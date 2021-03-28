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ألمانيا تتوقع استقرار الموازنة عقب تجاوز جائحة كورونا

الأحد 28/مارس/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
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توقع أولاف شولتس، وزير المالية الألماني، استقرار الموازنة العامة للبلاد عقب تجاوز أزمة جائحة كورونا، وفقا لـ"الألمانية".

وقال شولتس، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة أنجيلا ميركل، في تصريحات أمس، إن ألمانيا كانت ملتزمة بضبط الموازنة بجدية على مدار الأعوام الماضية.

وأضاف الوزير، أن بلاده استوفت قبل وقت قصير من تفشي الجائحة كل معايير الاستقرار الأوروبية لأول مرة منذ أعوام عديدة، وكان الدين العام أقل من 60 في المائة من الناتج الاقتصادي.

ويفترض مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي للمنافسة على منصب المستشار أنه عند انتهاء أزمة الجائحة، سيكون الدين العام نسبة إلى الناتج الاقتصادي أقل مما كان عليه في نهاية الأزمة المالية الماضية قبل عشرة أعوام. وقال: "حتى في نهاية الأزمة، سيكون لدينا دين عام أقل من جميع دول مجموعة السبع الكبرى الأخرى قبل الأزمة". وفي مسودة موازنة 2022، يخطط شولتس لديون جديدة بقيمة نحو 81.5 مليار يورو.

وفي العام الحالي، من المنتظر أن تتكبد ألمانيا ديونا إضافية 60.4 مليار يورو عما كان مقررا في البداية، وتم التخطيط لميزانية تكميلية لهذا الغرض. ومن المنتظر أن يوافق الائتلاف الحاكم على مشروع الموازنة، الذي تم طرح محاوره الرئيسة الآن، بحلول الصيف المقبل، وبعد ذلك سيبت في شأنه البرلمان الألماني عقب الانتخابات التشريعية العامة المقررة الخريف المقبل.

ومن جهة أخرى، تتطلب مواكبة تراكم العملية التعليمية الناتج عن أزمة جائحة كورونا في ألمانيا أموالا عامة إضافية بقيمة نحو 1.5 مليار يورو، بحسب تقديرات المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (IW).

وذكرت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة أمس، استنادا إلى تقرير المعهد، أن أزمة الجائحة تسببت في إيجاد حاجة متزايدة للدعم لدى نحو 1.5 مليون طالب في المدارس.

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