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تعرف على تفاصيل حفل رامي صبري المقبل

الأحد 28/مارس/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تعرف على تفاصيل حفل رامي صبري المقبل
يستعد النجم رامي صبري، لإحياء حفل غنائي ضخم في بورتو المنيا، وذلك يوم الجمعة الموافق 9 من شهر ابريل المقبل.

ويقدم رامي، على مدار ساعتين باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة أمام جميع الحاضرين ومحبيه من محافظة المنيا.

في سياق آخر حقق رامي صبري، المركز الأول عبر تطبيق الموسيقى"أنغامي" وذلك بأغنيته الجديدة"عيونه لما قابلوني" كما حققت الأغنية نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".
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جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي محمد عاطف ومن ألحان رامي صبري وتوزيع جلال حمداوي.

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