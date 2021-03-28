بوتين يتوقع الوصول إلى المناعة الجماعية ضد كورونا في روسيا بنهاية الصيف

توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، الوصول إلى المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا في روسيا بنهاية الصيف، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإطلاق حملة تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا بداية من الاثنين المقبل، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين، بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، احتمال "انتاج مشترك للقاح" ضد فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

ووافقت السلطات الصحية في روسيا، على استخدام لقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، لليوم الثاني على التوالي الـ29 ألفا، برصد 29258 حالة للعدوى خلال آخر 24 ساعة، مقابل 29018 إصابة أمس الجمعة و29935 إصابة الخميس.