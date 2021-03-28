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مدحت العدل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الأحد 28/مارس/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن السيناريست مدحت العدل، عن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر مدحت العدل مجموعة صور جديدة له أثناء تلقيه التطعيم في أحد المراكز الصحية، وعلق عليهم قائلاً :"الحمدلله أخذت الجرعة الأولى من التطعيم ضد كورونا".

وأضاف مدحت العدل:"جزيل الشكر لمنظومة الصحة الرائعة بقيادة الوزيرة المحترمة دكتورة هالة زايد ومركز صحة النزهة الجديدة وجميع العاملين بقيادة دكتورة هبة محمود فرج، احترام ونظافة ونظام وتعامل إنساني راقي مع الجميع، فعلاً تحيا مصر".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال مدحت العدل الدرامية مسلسل "لأعلى سعر"، وهو بطولة نيللي كريم، زينة، نبيل الحلفاوي، أحمد فهمي، سارة سلامة، وأحمد مجدي وكوكبة مميزة من النجوم.

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