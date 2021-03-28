Advertisements
شيخ الأزهر يدين الحادث الإرهابي بإندونيسيا
الأحد 28/مارس/2021 - 02:32 م
هالة الشحات
Advertisements
أدان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة بمدينة ماكاسار بإندونيسيا، مؤكدًا على تضامنه مع إندونيسيا قيادةً وشعبًا.
وقال "الطيب" في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"نعلن إدانتنا الشديدة لمثل هذه الجرائم النكراء، التي تستهدف ترويع الأبرياء وبثَّ الرعب في قلوب الآمنين، ندعو الله أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يقي عالمنا مخاطر الإرهاب وشروره".
وقال "الطيب" في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"نعلن إدانتنا الشديدة لمثل هذه الجرائم النكراء، التي تستهدف ترويع الأبرياء وبثَّ الرعب في قلوب الآمنين، ندعو الله أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يقي عالمنا مخاطر الإرهاب وشروره".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements