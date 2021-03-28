شيخ الأزهر يدين الحادث الإرهابي بإندونيسيا



وقال "الطيب" في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر":"نعلن إدانتنا الشديدة لمثل هذه الجرائم النكراء، التي تستهدف ترويع الأبرياء وبثَّ الرعب في قلوب الآمنين، ندعو الله أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يقي عالمنا مخاطر الإرهاب وشروره".

أدان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة بمدينة ماكاسار بإندونيسيا، مؤكدًا على تضامنه مع إندونيسيا قيادةً وشعبًا.