تعرف على موعد عرض برنامج "هزر فزر مع لولي"

قامت الفنانة ليلى أحمد زاهر بالترويج لبرنامجها الجديد "هزر فزر مع لولي " ، عبر صفحتها الشخصيه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام "





نشرت ليلي زاهر صور ومقاطع فيديو عبر خاصية «الاستوري» تروج فيه للحلقات الجديدة من الموسم الثاني من البرنامج.



ليلي زاهر تقدم الموسم الثاني من هزر فزر بعد النجاح الذي حققته هنا الزاهد خلال الموسم الأول حيث قامت باستضافه عدد كبير من النجوم منهم أحمد زاهر، أحمد السعدني، أحمد فهمي وأكرم حسني وماجد المصرى وعمرو وهبة ونسرين أمين ومي سليم ووفاء عامر، وعدد كبير من النجوم.



وكانت إدارة cbc قد استقرت على موعد عرض الحلقات الجديدة من البرنامج، حيث من المقرر عرضه يومي السبت والأحد من كل أسبوع الساعة 10 مساء،



وحقق برومو الحلقة الأولى من البرنامج نسب مشاهدة عالية، بمجرد طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتستضيف ليلى زاهر في الحلقة فريقين من الفنانين، يتكون الفريق الأول من والدها الفنان أحمد زاهر وهيدي كرم وأحمد صفوت، أما الفريق الثاني فيتكون من أحمد السعدني وإيناس كامل وإنجي علي.