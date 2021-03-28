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وزيرة الصحة: نستهدف الإبقاء على مصر خالية من شلل الأطفال (فيديو)

الأحد 28/مارس/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الهدف من انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال هو الإبقاء على مصر خالية من شلل الأطفال، في إطار حرص الدولة على رعاية الاطفال بشكل دائم، منوهة بان هذه الحملة هي الثانية خلال شهر لنفس عدد الأطفال 16.7 مليون طفل من سن يوم لـ 5 سنوات؛ لتطعيم الأطفال المصريين وغير المصريين بالمجان.

وأضافت هالة زايد، خلال حواره مع مراسل فضائية "النيل للأخبار"، على هامش تدشينها الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمركز طب (الأسمرات 3-1)، اليوم الاحد، أن الحملة يعمل بها 90 ألف من الفريق الطبي ينتشروا في مراكز ثابتة وهناك فرق متحركة للمنازل والمساجد والكنائس والأسواق وفي الأماكن العامة.

ونوهت وزيرة الصحة والسكان، بأن جميع الفرق الطبية تتبع الإجراءات الاحترازية في الحملة، موجهة الشكر للأمهات الحريصة على تطعيم أبناءها، مشددة على أن الحملة ليس لها علاقة بالتطعيمات الأساسية والطفل الذي يتناول تطعيم شلل الأطفال ضمن التطعيمات الأساسية يتم تطعيمه أيضًا ضمن الحملة، مشيرة إلى أن اقتراحها بإنشاء منصة إلكترونية بين دول شرق المتوسط لمواجهة شلل الأطفال، جاء في إطار أن إقليم شرق المتوسط هو الإقليم الوحيد الذي يوجد بها حالات شلل أطفال، وحرص منظمة الصحة العالمية على مساعدة الدول، واختيارها كرئيس لمجموعة العمل لقيادة المنطقة لإخلائها من شلل الأطفال.

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