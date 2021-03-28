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صحف البرتغال توجه انتقادات واسعة بعد واقعة مباراة صربيا

الأحد 28/مارس/2021 - 02:37 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
وكالات
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وجهت الصحف البرتغالية الصادرة اليوم الأحد، انتقادات واسعة بسبب غياب الاستعانة بتقنية "الفار" في مباراة المنتخب أمام صربيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي انتهت بالتعادل 2-2، وبجدل واسع بعدما ألغى الحكم في الوقت الإضافي هدفاً لكريستيانو رونالدو يبدو صحيحاً.

وشاطرت الصحف حالة الغضب التي أظهرها أمس، مهاجم يوفنتوس الذي حصل على بطاقة صفراء بسبب اعتراضه على قرار الحكم وخلع شارة القيادة وألقى بها على الأرض بمجرد انطلاق الصافرة لإعلان نهاية اللقاء دون أن يتحدث مع أحد.

وبعنوان "عار"، افتتحت صحيفة آ بولا عددها الصادر اليوم، وأكدت أن غياب الفار في بلغراد "منع انتصار المنتخب" البرتغالي، وعرضت في مربع صغير صورة للمدافع الصربي ستيفان ميتروفيتش وهو يخرج الكرة التي سددها كريستيانو بعد أن تجاوزت بالفعل خط المرمى بوضوح.

وبنفس الصورة، اختارت صحيفة أو جوجو لصفحتها الرئيسية عنوان يحمل حنينا لاستخدام حكم الفيديو المساعد مثل "الفار ما أحلى الفار"، مبرزة أيضاً تعليق مدرب المنتخب فيرناندو سانتوس الذي أكد أنه "كان ينبغي الحفاظ على الصرامة والتركيز".

كما تحدث، عبر مواقع التوصل الاجتماعي، نجم اللقاء كريستيانو الذي برر انفجاره في الغضب قائلاً: "أقدم وسأقدم دائماً كل شيء من أجل بلدي، هذا لن يتغير أبداً، لكن هناك لحظات صعب التعامل معها، خاصة عندما نرى أمة بأسرها تتعرض للأذى".

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