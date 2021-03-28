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السعودية تسجل 531 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 28/مارس/2021 - 02:45 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
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رصدت السلطات الصحية في الممكلة العربية السعودية، اليوم الأحد، 531 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

وقد أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن عملية إعطاء اللقاح فيها تعقيدات كثيرة وفيها أمور متقدمة وتتم بأعلى المستويات المهنية والاحترافية في جوانب محاليلها وتركيزاتها، وأن حفظها يتم بموجب تدفق الحالات للحضور لذلك هي عالية الجودة ويتم التحكم فيها بأعلى مستوى من الجودة والمأمونية والسلامة وبأقل مستوى من الأخطاء، وأن مثل هذه المخاوف تتم مقابلتها بأعلى مستويات الاحترافية والمهنية، وحث المتحدث من لديه موعد للذهاب على موعده حتى لا يحرم الآخرين.

 

وأعلن المتحدث، عن رصد تذبذب في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة، وأن الذين تلقوا اللقاح وصل عددهم إلى 2122673 شخصاً في مختلف مناطق المملكة. وأضاف أن المخالط يجب عليه قضاء فترة الحجر ومن ثم أخذ اللقاح، مشيراً إلى أن اللقاحات آمنة وفعالة لمرضى تكسر الدم المنجلي والمصابين بأمراض الدم الوراثية وهي لقاحات آمنة وفعّالة.

 

وجددت الصحة على لسان متحدثها التأكيد على أن لقاح استرازينكا آمن وفعال وجرى اختباره قبل اعتماده وما تردد عن تعليقه لمدة 48 ساعة شائعة لا أساس لها من الصحة.

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