نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 28-3- 2021

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 28-3-2021



أسعار الدولار اليوم الأحد 28-3-2021 في البنوك المصرية





استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد 28 -3-2021 في الوقت الذي سجل فيه ارتفاعات عالميا أمام باقي العملات.. التفاصيل من هنا





أسعار الذهب اليوم الأحد 28-3-2021 في السوق المحلي

استقرت أسعار الذهب في الاسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأحد28-3-2021، مع بداية الأجازة الأسبوعية لبورصة الذهب والتى استطاعت أن تقلص الخسائر الأسبوعية بنهاية تعاملات أمس، وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.. التفاصيل من هنا





تعرف على أسعار العملات اليوم الأحد 28-3-2021 أمام الجنيه المصرى

استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 28-3-2021، أمام الجنيه المصرى، واستقر سعر اليورو عند سعر 18.65 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا





سعر اليورو اليوم الأحد 28-3-2021.. تراجع العملة الأوروبية

انخفض سعر اليورو اليوم الأحد 28-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا





البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.. التفاصيل من هنا





الرقابة المالية تبحث مقترحات الشركات لزيادة نمو أنشطة التمويل

اجتمع الدكتور إسلام عزام –نائب رئيس هيئة الرقابة المالية مع مسؤولي أنشطة التمويل لمناقشة مقترحاتهم لتطوير أسواق التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي وزيادة معدلات النمو بها، بجانب تذليل أية عقبات لتوسعة تلك الأسواق، وذلك في حضور أعضاء اللجان الاستشارية وممثلي الاتحادات لكل نشاط ومشاركة إدارات الهيئة المختصة.. التفاصيل من هنا





"ستاندرد آند بورز" تؤكد التصنيف الائتماني للسعودية عند "A-"

أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للسعودية عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة..التفاصيل من هنا





وزيرة الصناعة: تنمية الصادرات أبرز أولويات مصر في برنامج افتياس 2

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة دعم مصر الكامل لانطلاق المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من اجل التجارة للدول العربية (افتياس 2) والتي تستهدف احتواء الاثار السلبية لجائحة كورونا على التجارة في المنطقة العربية وتنفذها المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة.. التفاصيل من هنا









"المجتمعات العمرانية" تُحذر من التعامل على أراضي حدود غرب بورسعيد

حذر المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، المواطنين من التعامل بالمخالفة مع أي فرد أو شركة أو جمعية.. التفاصيل من هنا





"الإسكان": مهلة أسبوعين لحائزي الأراضي صحراء الأهرام لتوفيق أوضاعهم

صرح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون التجارية والعقارية، بأنه تم إعادة فتح باب التقدم اعتباراً من يوم الخميس 1/4/2021.. التفاصيل من هنا





"المالية": 2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم خلال فبراير الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.. التفاصيل من هنا





"الزارعة" تناقش تنفيذ مشروعات تنموية مع"اكساد"

كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي عن إجراء مناققشات مع "اكساد "حول تنفيذ مشروع تنموي زراعي بمحافظة مرسي مطروح يشمل تنمية المراعي وحصاد مياه الامطار وتنمية الثروة الحيوانية وانشاء وحدات البيوجاز وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية وتثبيت الكثبان الرملية بواحه سيوة.. التفاصيل من هنا





بسبب كورونا.. تراجع الإنفاق على النقل والموصلات بنسبة 6.1%

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، بياناً صحفياً بمناسبة إصدار دراسة للتعرف علي أثر فيروس كورونا على حياة الأسرة المصرية وذلك خلال الفترة من أكتوبر وحتى نهاية شهر ديسمبر 2020.. التفاصيل من هنا



