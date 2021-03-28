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وزيرة الصحة: إقبال جيد من المواطن على تطعيم لقاح كورونا (فيديو)

الأحد 28/مارس/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك أكثر من 139 مركز للتطعيم بلقاحات فيروس كورونا على مستوى الجمهورية قابلة للزيادة، لافتة إلى أن القاهرة وحدها يوجد بها 39 مركز نتيجة الكثافة السكانية بها.

وأضافت هالة زايد، خلال حوارها مع مراسل فضائية "النيل للأخبار"، على هامش تدشينها الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمركز طب (الأسمرات 3-1)، اليوم الأحد، أن تطعيمات لقاحات كورونا تتم بشكل إيجابي، وبمجرد تسلم كميات من اللقاحات من الشركات والتحالف الدولي سيتم زيادة الإمكانيات والسماح للمواطنين بالتسجيل لتلقي اللقاح.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أنها رصدت إقبال المواطنين ورضاهم عن هذه اللقاحات، مناشدة المواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي لقاحات كورونا، أو يتوجهوا لأقرب مكان تابع لوزارة الصحة لمساعدتهم في التسجيل ليتم التوسع في التطعيم بمجرد وصول كميات من اللقاحات.

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