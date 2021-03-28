Advertisements

موعد سفر الزمالك إلى الجزائر لمواجهة المولودية

الأحد 28/مارس/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

تقرر سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العاصمة الجزائرية يوم الخميس القادم لمواجهة فريق نادي مولودية الجزائر في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك سفر بعثة الفريق إلى الجزائر على متن طائرة خاصة وذلك حرصًا على عدم تعرض أي من اللاعبين للإرهاق.

ومن المُنتظر أن يخضع الفريق إلى مسحة طبية من أجل الكشف عن فيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء القادم تحت إشراف من الكاف.

في الوقت الذي يواصل فيه المارد الأبيض إستعداداته الأخيرة لمواجهة فريق نادي مولودية الجزائر المقرر لها يوم الثالث من شهر أبريل لحساب مباريات الجولة الخامسة.

أخبار تهمك

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. وقف شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين

منذ ساعتين و 36 دقيقة

"برودة وأمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة سارة في الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

منذ أقل من ساعتين

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ يوم

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 20 ساعة

حرب كلامية بين إبراهيم سعيد وأيمن منصور

منذ حوالي 4 ساعات

شوقي غريب يدرس ضم ثنائي الأهلي والزمالك لقائمة الأولمبياد

منذ أقل من نصف ساعة

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 19 ساعة

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

منذ ساعتين و 9 دقيقة

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:40 ص

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

01:18 م

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

09:16 ص

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

02:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان