موعد سفر الزمالك إلى الجزائر لمواجهة المولودية





تقرر سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العاصمة الجزائرية يوم الخميس القادم لمواجهة فريق نادي مولودية الجزائر في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.





وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك سفر بعثة الفريق إلى الجزائر على متن طائرة خاصة وذلك حرصًا على عدم تعرض أي من اللاعبين للإرهاق.





ومن المُنتظر أن يخضع الفريق إلى مسحة طبية من أجل الكشف عن فيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء القادم تحت إشراف من الكاف.





في الوقت الذي يواصل فيه المارد الأبيض إستعداداته الأخيرة لمواجهة فريق نادي مولودية الجزائر المقرر لها يوم الثالث من شهر أبريل لحساب مباريات الجولة الخامسة.