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المبعوث الدولي إلى اليمن يعرب عن تقديره لموقف الحكومة من جهود السلام الرامية

الأحد 28/مارس/2021 - 02:55 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
وكالات
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أعرب المبعوث الدولي إلى اليمن، اليوم الأحد، عن تقديره لموقف الحكومة اليمنية من جهود السلام الرامية للوصول إلى تسوية شاملة لإنهاء الحرب في اليمن عن طريق التفاوض، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية، على لسان وزير خارجيتها عن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى اتفاق سياسي شامل.

 

وتتضمن المبادرة السعودية، فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات، ومواصلة دعم الحكومة الشرعية والشعب اليمني، مع حق السعودية الكامل في التصدي لأي اعتداء حوثي على الأراضي السعودية، وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشان الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية.

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