Advertisements

كيف فازت مصر بتنظيم بطولة العالم للسلاح .. اعرف التفاصيل

الأحد 28/مارس/2021 - 02:45 م
بطولة العالم للسلاح
بطولة العالم للسلاح
الفجر الرياضي
Advertisements
بدأ العد التنازلى لانطلاق بطولة العالم للسلاح ، لمنتخبات الناشئين و الشباب والتي تقام في الفترة من 3 إلى 11 أبريل المقبل ، بإستاد القاهرة ، و التي تأتى ضمن سلسلة البطولات التي تستضيفها أم الدنيا خلال العام الجارى.

 جاء تنظيم مصر للبطولة ، وفوزها باستضافة المنافسات ، في نهاية عام 2018  ، عندما أعلن عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح  ، عن  فوز مصر بتنظيم بطولة الناشئين ، من خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولى ظن و التي أقيمت في فرنسا وقتها .

وشهد حضور الجمعية العمومية 135 اتحادا ، من أصل 153  معتمدا من الاتحاد الدولى ، وحصلت مصر على 101 صوتا ، من اصل 130 قاموا بالتصويت على استضافة البطولة ، مقابل 29 صوتا لبلغاريا التي كانت تنافس منصر على استضافة بطولة العالم ، و لكن الملف المصرى الذى تقدم به الحسينى حصل على الأصوات الأكثر خلال عملية التصويت  

 ومنذ اعلان استضافة البطولة ، ولا تدخر وزارة الشباب و الرياضة جهدا في تذليل اى عقبات قد تواجه إقامة البطولة ،وخروجها في أفضل صورة ، لتكمل عقد البطولات الدولية على الأراضى المصرية .

ويجرى وزير الشباب و الرياضة اتصالات مع مسئولى اتحاد اللعبة للاطمئنان على إجراءات وتفاصيل استضافة البطولة .

أخبار تهمك

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ يوم

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة سارة في الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

منذ ساعتين

شوقي غريب يدرس ضم ثنائي الأهلي والزمالك لقائمة الأولمبياد

منذ نصف ساعة

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ ساعة و نصف

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وقف شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين

منذ ساعتين و 40 دقيقة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 17 ساعة

"برودة وأمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ حوالي 5 ساعات

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

منذ ساعتين و 13 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

10:40 ص

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

01:18 م

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

09:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان