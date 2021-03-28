كيف فازت مصر بتنظيم بطولة العالم للسلاح .. اعرف التفاصيل

بدأ العد التنازلى لانطلاق بطولة العالم للسلاح ، لمنتخبات الناشئين و الشباب والتي تقام في الفترة من 3 إلى 11 أبريل المقبل ، بإستاد القاهرة ، و التي تأتى ضمن سلسلة البطولات التي تستضيفها أم الدنيا خلال العام الجارى.





جاء تنظيم مصر للبطولة ، وفوزها باستضافة المنافسات ، في نهاية عام 2018 ، عندما أعلن عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح ، عن فوز مصر بتنظيم بطولة الناشئين ، من خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولى ظن و التي أقيمت في فرنسا وقتها .





وشهد حضور الجمعية العمومية 135 اتحادا ، من أصل 153 معتمدا من الاتحاد الدولى ، وحصلت مصر على 101 صوتا ، من اصل 130 قاموا بالتصويت على استضافة البطولة ، مقابل 29 صوتا لبلغاريا التي كانت تنافس منصر على استضافة بطولة العالم ، و لكن الملف المصرى الذى تقدم به الحسينى حصل على الأصوات الأكثر خلال عملية التصويت





ومنذ اعلان استضافة البطولة ، ولا تدخر وزارة الشباب و الرياضة جهدا في تذليل اى عقبات قد تواجه إقامة البطولة ،وخروجها في أفضل صورة ، لتكمل عقد البطولات الدولية على الأراضى المصرية .





ويجرى وزير الشباب و الرياضة اتصالات مع مسئولى اتحاد اللعبة للاطمئنان على إجراءات وتفاصيل استضافة البطولة .



