



تعرف على موعد ليلة النصف من شعبان 2021 والادعية المستحبة فيها





يتساءل كثير من المسلمين في كافه انحاء العالم عن موعد ليله النصف من شعبان 2021 وفضلها الكبير عند جميع المسلمين وما هي الطقوس الدينيه التي يمكن ان يؤديها والاعمال المستحبه ليله النصف من شعبان والادعيه التي يمكن للمسلم ان يرددها ويحصل على الثواب الكبير حيث ان ليله النصف من شعبان لها فضل كبير كما ورد في العديد من الاحاديث النبويه الشريفه وكما الكدي الصحابه والعلماء





موعد ليله النصف من شعبان

سيكون موعد ليله النصف من شعبان 2021 بدايه تم من بعد مغرب يوم السبت 27 مارس 2021 حتى فجر الاحد 28 مارس وقد تحدث الكثيرين من الصحابه عن فضل قيام ليله النصف من شعبان بالصلاه وقراءه القران والدعاء فقد قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فخرجت اطلبه فاذا هو بالبقيع رافع راسه الى السماء فقال يا عائشه اكونت تخافين ان يحيف الله عليك ورسوله فقالت وما بذلك ولكني ظلمت انك اتيت بعض انساك فقالت ان الله تعالى ينزل ليله النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لا اكثر من من عدد شعر غنم كلب وهو اسم قبيله وقد رواه الترمذي وابن ماجه واحمد.





الادعيه المستحبه ليله النصف من شعبان

من الادعية المستحبة أن يتم ترديدها في ليلة النصف من شعبان هي:-





- اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا.





- اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله إله إلا أنت.





- اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات.





- اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم.





الاعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان

من الاعمال التي يستحب للمسلم أن يفعلها ليلة النصف من شعبان الدعاء والصلاة وقيام الليل والصدقة حيث انها من الليالي العظيمة التي يرفع فيها الاعمال الي الله سبحانه وتعالي.







