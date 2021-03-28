ضربة موجعة للرجاء قبل مواجهة بيراميدز في الكونفدرالية





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي ضربة موجعة قبل المباراة القوية التي ينتظرها الفريق الأسبوع القادم ضد بيراميدز لحساب مباريات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الافريقية.





وتعرض ثنائي الفريق المغربي زكريا الوردي وعبد الإله الحافيظي للإصابة أثناء تواجدهم في معسكر المنتخب المغربي المحلي.





وتهدد تلك الإصابة مشاركة الثنائي ضد وصيف بطل النسخة الماضية من الكونفدرالية فريق نادي بيراميدز خاصةً وأن تلك المواجهة ستحسم بشكل كبير طريق المجموعة ولعبة الكراسي الموسيقية.





ويترقب جمال السلامي المدير الفني لفريق نادي الرجاء الحالة الصحية للاعبين لحسم مشاركتهما أمام ممثل الكرة المصرية في الوقت الذي يواصل فيه الفريق تدريباته بمدينة المحمدية.