



رابط الاستعلام عن نتيجة إعلان 14 للإسكان الإجتماعي للشباب بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي 2021





رابط الاستعلام عن نتيجة إعلان ١٤ للإسكان الإجتماعي للشباب بالرقم القومي_ خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي. حيث تزايدت عمليات البحث مؤخرا خلال الأيام الحالية وذلك من قبل الشباب من أجل الاستعلام عن نتيجة إعلان ١٤ للإسكان الإجتماعي للشباب. خاصة بعدما تم الإعلان من قبل وزارة الإسكان والمرافق والتي تتمثل في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. عن وحدات سكنية يتم إتاحتها للشباب حيث يترقب الكثير من الشباب الذين تقدموا لحجز وحدة سكنية من هذه الوحدات. الإعلان عن أسماء المواطنين الفائزين بهذه الوحدات.





نتيجة إعلان الرابع عشر من الإسكان الإجتماعي للشباب

حيث أنه عقب الإعلان عن نتيجة فرز الأسماء الخاصة بالمواطنين الفائزين بالوحدات السكنية. سوف يتم معاينة موقف الشخص المتقدم للحصول على الوحدة السكنية. ومعرفة إذا كان ينطبق عليه الشروط التي تم وضعها من أحل الحصول على وحدة سكنية أم لا.





فإذا كان ينطبق عليه الشروط يجب عليه الالتزام بالموعد المحدد لدفع الأقساط التي سيتم دفعها بشكل ربع سنوي وذلك ابتداءا من الشهر القادم. ولكن إذا كان الشخص المتقدم لا تنطبق عليه الشروط ففي هذه الحاله لا يكون أمامه سوى طريقين إما أن يقدم تماما حتى يتم بالأسباب التي منعته من الحصول على الوحدة السكنية مع محاولة منه أن يجد حل لهذه الأسباب. وإما أن يقوم بسحب المبلغ الذي دفعه كمقدم من أجل الحصول على الوحدة السكنية.





خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي

ليتمكن المواطنين من الاستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي. يجب اتباع عدد من الخطوات التي تتمثل في الأتي:





- يتم الدخول على الرابط الخاص بموقع صندوق الإسكان الإجتماعي ( اضغط هنا ).





- قم بتحديد الخانة الخاصة بشقق الإسكان الإجتماعي. ومن ثم يتم الدخول على موقع صندوق الإسكان الإجتماعي.





- يلزم على الشخص المتقدم للحصول على الوحدة السكنية أن يدخل الرقم القومي الخاص به.





- قم بالنقر على الأيقونة الخاصة بتسجيل الدخول.





- تظهر أمامك على الشاشة على الفور نتيجة فرز الأسماء.



