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ارتفاع أسعار النفط بنسبة 0.06%

الأحد 28/مارس/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار خام برنت الآجلة مكاسب أسبوعية طفيفة هي الأولي في ثلاث أسابيع، بنهاية جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت بمقدار 0.06% فقط مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الخسائر الأسبوعية الثالثة لها علي التوالي منخفضة بمقدار 0.7% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.
 
وسجلت أسعار النفط، 64.57 دولار لخام القياس العالمي وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.97 دولار للبرميل وذلك عن التسوية يوم الجمعة .
 
وذكر تقارير إعلامية عالمية، أن المخاوف بشأن توقعات بطء تعافي الطلب علي النفط بسبب إجراءات الغلق في عدد من الدول الأوربية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد حدت من مكاسب أسعار النفط .

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