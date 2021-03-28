شوقي غريب يدرس ضم ثنائي الأهلي والزمالك لقائمة الأولمبياد

يدرس شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري للشباب، ضم بعض اللاعبين الكبار من الأهلي والزمالك، لقائمة الفراعنة المشاركة في أولمبياد طوكيو.





ثنائي الأهلي والزمالك في حسابات شوقي غريب

كشف مصدر مسؤول داخل المنتخب الأولمبي، أن شوقي غريب وضع محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، وأيمن أشرف لاعب الأهلي، ضمن قائمة اللاعبين الكبار الذين سيتم اختيار 3 منهم للمشاركة في دور الألعاب الأولمبية.





وأكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن خط الدفاع يمثل أزمة له قبل إنطلاق دورة أولمبياد طوكيو 2021، لعدم مشاركة اللاعبين مع أنديتهم بشكل مستمر في الدوري المصري.





وأتم المصدر أن شوقي غريب يضع أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، على رأس قائمة الكبار وله الأولوية، لكن في حال إصابته أو غيابه، سيتم الإختيار بين محمود حمدي الونش وأيمن أشرف لاعبا الأهلي والزمالك.



