هيثم شاكر يقترب من النصف مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة





طرح النجم هيثم شاكر، منذ أيام قليلة أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان "كل الأعذار كدابة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".





وحققت نسب مشاهدة جيدة عبر طرحها بساعات قليلة حيث تقترب من النصف مليون مشاهدة على"يوتيوب"..





الأغنية من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر شريف مكاوي، وجيتار مصطفى أصلان، وتنفيذ وتريات حسن سعيد، وطبلة أحمد عيادي، ورق هشام العربي.



وتقول كلمات الأغنية:



كل الاعذار كدابة.. بس احنا اللي بنتغابي

آه ياعيني علينا غلابة.. وبنصدق ياحول الله

حاجة مش محتاجة نباهة.. لا هو لغز ده ولا هي متاهة

اللي يحب بيتباهي..بحبيبه ويفضل وياه

يعني اللي يغيب ويسيب يبقي ماحبش من الأول.. لا مافيش في الدنيا حبيب فجأة لحده بيتحول

كل الحكايات متعادة وياريتنا خدنا إفادة.. مش عارفين ليه نتفادى إننا نتهان أو نتساب

جايين بخسارة علينا بنشوف اللي بيأذينا.. ونروحله إحنا برجلينا ونصدق ليه الكداب



