محمود حميدة :"نادية الجندي سيدة الصناعة من الدرجة الأولى"







أقيمت منذ قليل ندوة لتكريم نجمة الجماهير الفنانه نادية الجندي بمهرجان مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وذلك في حضور عدد من أصدقائها الفنانين منهم الفنان محمود حميدة، والمخرج مجدي أحمد علي، رئيس المهرجان سيد فؤاد.



وتحدث الفنان محمود حميدة خلال تلك الندوه عن الفنانة نادية الجندي، مُشيرًا إلى أنها سيدة الصناعة من الدرجة الأولى، ومشوارها الفني كله إخلاص، وأنه تعلم منها ذلك عندما عمل معها، مُضيفًا :"لا بد أن تدرس نادية الجندي وعلى الطلاب أن يأخذوه من منطق البحث العلمي لأنها تستحق".



و تحدثت نادية الجندي عن تفاصيل عملها في الإنتاج، مُضيفًة: "قررت أن أنتج، ووقتها جاء لي فيلم استعراضي كبير، وشعرت أنه الطريق إلى النجاح، ولكن كان هناك هواجس وخوف من الخطوة، ولكن في النهاية قدمته مع المخرج حسن الإمام، والفيلم استمر عرضه سنة في دور العرض".





وتابعت نادية الجندي قائلة : "كانوا عايزين يشيلوا الفيلم من السينما بعد ١٧ أسبوعا، لأن هناك قرارا بألا يستمر أى فيلم بأكثر من هذا، وأنا في قمة النجاح، ولكن ذهبت وبكيت لوزير الثقاقة، وطلب مني أن أقوم برفع قضية عليه لإلغاء القرار وأخذنا حكما بإيقاف القرار واستمر الفيلم سنة".