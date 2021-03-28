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البورصة تربحة 3.7 مليار جنيه في ختام أولي جلسات الأسبوع
الأحد 28/مارس/2021 - 02:45 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات وإتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع علي الأسهم القيادية مما تسبب في تراجع المؤشر الرئيسي ، بينما قفز مؤشر أيجي إكس 70 بنسبة تجاوزت الـ 3% مع نشاط كبير علي الأسهم المضاربية.
وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.375 مليار جنيه.
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 10867 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1906 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 2856 نقطة.
وتراجعت قيم التداول بالبورصة المصرية اليوم حيث سجلت 684.8 مليون جنيه ، وحققت أحجام تداول بـ 407.5 مليون ورقة مالي منفذة علي عدد29 ألف عملية بيع وشراء.
وسجلت مبيعات الأجانب بالبورصة اليوم نحو 1.5 مليار جنيه بنسبة إستحواذ 36.6% ، فيما سجل المصريين مشتريات بحوالي 1.5 مليار جنيه والعرب بـ 4 مليون جنيه وبنسب إستحواذ 61.7% و1.6% علي التوالي.
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