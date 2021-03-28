Advertisements

البورصة تربحة 3.7 مليار جنيه في ختام أولي جلسات الأسبوع

الأحد 28/مارس/2021 - 02:45 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات وإتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع علي الأسهم القيادية مما تسبب في تراجع المؤشر الرئيسي ، بينما قفز مؤشر أيجي إكس 70 بنسبة تجاوزت الـ 3% مع نشاط كبير علي الأسهم المضاربية.

وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.375 مليار جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 10867 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1906 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 2856 نقطة.

وتراجعت قيم التداول بالبورصة المصرية اليوم حيث سجلت 684.8 مليون جنيه ، وحققت أحجام تداول بـ 407.5 مليون ورقة مالي منفذة علي عدد29 ألف عملية بيع وشراء.

وسجلت مبيعات الأجانب بالبورصة اليوم نحو 1.5 مليار جنيه بنسبة إستحواذ 36.6% ، فيما سجل المصريين مشتريات بحوالي 1.5 مليار جنيه والعرب بـ 4 مليون جنيه وبنسب إستحواذ 61.7% و1.6% علي التوالي.
 

أخبار تهمك

مفاجأة سارة في الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

منذ ساعتين

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ يوم

"برودة وأمطار".. تعرف على طقس اليوم الأحد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وقف شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين

منذ ساعتين و 40 دقيقة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 20 ساعة

شوقي غريب يدرس ضم ثنائي الأهلي والزمالك لقائمة الأولمبياد

منذ نصف ساعة

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

منذ ساعة و نصف

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 6 ساعات

شبورة ورياح وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأحد

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية مرتبقة بين ريال مدريد ويوفنتوس

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 19 ساعة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:58 م

حدوث فيضان أو جفاف.. 6 رسائل مصرية بشأن سد النهضة

كارتيرون يرشح 3 أجانب بدلا من حسام حسن

10:40 ص

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

عاجل.. المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان

01:18 م

وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

09:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان