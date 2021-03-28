البورصة تربحة 3.7 مليار جنيه في ختام أولي جلسات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات وإتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع علي الأسهم القيادية مما تسبب في تراجع المؤشر الرئيسي ، بينما قفز مؤشر أيجي إكس 70 بنسبة تجاوزت الـ 3% مع نشاط كبير علي الأسهم المضاربية.





وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.375 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 10867 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1906 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.34% ليغلق عند مستوى 2856 نقطة.





وتراجعت قيم التداول بالبورصة المصرية اليوم حيث سجلت 684.8 مليون جنيه ، وحققت أحجام تداول بـ 407.5 مليون ورقة مالي منفذة علي عدد29 ألف عملية بيع وشراء.



