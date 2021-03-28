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كين يثير الشكوك حول مستقبله مع توتنهام

الأحد 28/مارس/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أثار الدولي الإنجليزي هاري كين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبيرز الجدل حول مصيره مع فريقه وأجل البت ي مستقبله لحين المشاركة في اليورو رفقه منتخب بلاده.

ويجذب كين إهتمامات الكثير من الأندية الأوروبية الكبرى خلال الفترة الماضية ولعل أبرز الأندية التي تسعى لى الحصول على خدماته مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالإضافة إلى ريال مدريد.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لموقع شبكة سكاي سبورتس أكد أنه يحتاج إلى التركيز مع منتخب بلاده لأن التفكير في الشائعات يقلل من مردوده على أرضية الميدان.

يُذكر أن المنتخب الأنجليزي يسعى إلى الحصول على بطولة اليورو التي تقام العام القادم خاصةً أن منتخب الأسود الثلاثة لم يحصل على أي لقب قاري منذ التتويج بمونديال عام 1966.

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كين توتنهام الدوري الانجليزي الممتاز

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