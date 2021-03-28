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الاتحاد الجورجي يقدم اعتذارا لمنتخب إسبانيا بعد واقعة الكهرباء
الأحد 28/مارس/2021 - 03:05 م
وكالات
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قدم الاتحاد الجورجي لكرة القدم لمنتخب إسبانيا، اعتذاره بعد انقطاع التيار الكهربائي الذي منع فريق المدرب لويس إنريكي من استكمال تدريبه أمس السبت، على ملعب دينامو-آرينا.
وقال الاتحاد على تويتر: "نعتذر لضيوفنا على الإزعاج نتيجة الواقعة"، موضحاً أن الانقطاع حدث نتيجة مشكلة "فنية تم حلها سريعاً".
كما أبرز أن "الملعب أصبح الآن جاهزاً تماماً لاستضافة المباراة"، المقررة اليوم الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وانقطع أمس التيار الكهربائي، الذي أثر على الملعب فقط وليس المباني المحيطة، بعد مرور نصف ساعة على تدريب منتخب إسبانيا، ما أجبر لويس إنريكي على إنهاء الجلسة وإعادة اللاعبين إلى غرفة تغيير الملابس حيث اضطروا للاستحمام في الظلام بمساعدة كشافات هواتفهم المحمولة.
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