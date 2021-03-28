الاتحاد الجورجي يقدم اعتذارا لمنتخب إسبانيا بعد واقعة الكهرباء

قدم الاتحاد الجورجي لكرة القدم لمنتخب إسبانيا، اعتذاره بعد انقطاع التيار الكهربائي الذي منع فريق المدرب لويس إنريكي من استكمال تدريبه أمس السبت، على ملعب دينامو-آرينا.





وقال الاتحاد على تويتر: "نعتذر لضيوفنا على الإزعاج نتيجة الواقعة"، موضحاً أن الانقطاع حدث نتيجة مشكلة "فنية تم حلها سريعاً".





كما أبرز أن "الملعب أصبح الآن جاهزاً تماماً لاستضافة المباراة"، المقررة اليوم الأحد، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.



