الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة للرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات اليوم، الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وافق القانون رقم 6 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964، والذي وافق عليه مجلس النواب.



كما أصدر الرئيس السيسى، القانون رقم 7 لسنة 2021 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20202021.



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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.



وأوضح متحدث الرئاسة، عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، أن الملك الأردني أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث قطاري سوهاج، مؤكدًا تضامن الأردن حكومةً وشعبًا مع مصر في هذا الظرف الأليم، وداعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.



من جانبه، توجه الرئيس بالشكر لأخيه الملك الأردني لحرصه على تقديم التعازي في ضحايا الحادث، مؤكدًا سيادته خصوصية وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين المصري والأردني.

