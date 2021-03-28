إنبي يرفض شراء ظهير طنطا بتوصية من حلمي طولان





قرر مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي عدم تفعيل بند شراء إيهاب سمير الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي طنطا خلال الفترة القادمة.





وجاء هذا القرار بناء على توصية من حلمي طولان المدير الفني لفريق نادي إنبي والذي أبدى عدم قناعته بمستوى اللاعب بالإضافة إلى أن إيهاب فشل في إثبات جدارته مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي.





وخلال المباريات الخاصة بالموسم الجاري يعتمد حلمي طولان على مسطفى دويدار الظهير الأيمن في مركز الظهير الأيسر بعد أن نجح في الظهور بمستوى مميز للغاية وثبت أقدامه في هذا المركز.





يُذكر أن إيهاب سمير إنضم إلى صفوف فريق نادي إنبي في الميركاتو الصيفي العام الماضي قادمًا من إنبي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 600 ألف جنية.