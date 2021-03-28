البرهان: يجب أن نفتخر بالسودان وسنضحي بأرواحنا من أجله

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، إنه يجب أن نفتخر بالسودان الذي لا يوجد فيه تمييز على أساس الدين أو العرق والتضحية بأرواحنا من أجله.

وفي سياق آخر، كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أصدر مرسوما دستوريا، ينص على إنشاء نظام الحكم الإقليمي (الفيدرالي) في السودان.

ونص المرسوم الدستوري، الذي صدر أمس الخميس، على تطبيق نظام حكم الأقاليم (الفيدرالي) عقب إنعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان، الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها، وهياكلها، وإختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع إتفاق جوبا لسلام السودان 2020.

وطالب المرسوم الدستوري جميع الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.