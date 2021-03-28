عاجل.. كارتيرون يستقر على بديل مصطفى محمد





رشح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك إسم واحد من أبرز اللاعبين المرشحين لخلافة مصطفى محمد في قيادة هجوم المارد الأبيض.





ويرغب الفرنسي في تدعيم الخط الهجومي للفريق بعد رحيل مصطفى محمد والذي إنتقل إلى صفوف فريق نادي جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.





وقام الفرنسي كارتيرون بترشيح إسم المغربي سفيان رحيمي نجم الرجاء المغربي والذي يرى أنه قادر على تعويض غياب مصطفى محمد.





في الوقت الذي يرى فيه الفرنسي أيضاً أن رحيمي سيضيف قوة هجومية إلى الخط الأمامي في ظل عدم إقتناعه بإمكانيات مروان حمدي وسيف الدين الجزيري.