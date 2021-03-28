بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس ليوم غد الإثنين، حيث تشهد البلاد استمرار في انخفاض بدرجات الحرارة.





وحذرت الهيئة في بيانا لها، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر أثناء القيادة.





وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.





وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الإثنين، حيث يسود طقس لطيف علي القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ويكون طقس معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد بينما يكون طقس مائل للبرودة علي السواحل الشمالية.





وتتوقع الهيئة، أن يسود ليلا طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة جنوب سيناء، بارد على شمال وجنوب الصعيد.





وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الإثنين، حيث تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة، ونشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الي متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون شديد الاضطراب وارتفاع الموج فيه من 3 الي 5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



