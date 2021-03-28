صراع ناري بين الأهلي وبيراميدز على ضم الصفقة الذهبية





دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال الساعات القليلة الماضية في مفاوضات للحصول على واحد من أبرز الصفقات التي يسعى النادي الأهلي للحصول عليها في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وكانت بعض المصادر قد أكدت وجود رغبة لدى النادي الأهلي للحصول على خدمات المهاجم حمدو الهوندي نجم الترجي الرياضي التونسي قبل أن يزاحم بيراميدز المارد الأحمر لضم اللاعب.





وشهد تالساعات الماضية تحركات قوية من جانب إدارة بيراميدز لضم اللاعب في الصيف القادم من أجل قطع الطريق على النادي الأهلي مبكرًا خاصةً بسبب المستويات المميزة التي يُقدمها اللاعب.





يُذكر أن وكيل أعمال اللاعب قد عرضه على إدارة النادي الأهلي والتي طلبت بعض الوقت من أجل عرض الأمر على بيتسو موسيماني المدير الفني والتعرف على رأيه.