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أحمد صادق يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل مشاركته في مسلسل "اللي ملوش كبير"

الأحد 28/مارس/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان أحمد صادق في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "اللي ملوش كبير"، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وهو من إنتاج شركة سينرجي.


وقال أحمد صادق في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور بلطجي من زمن التسعينات يُدعى "شعبان الكبير"، لديه ابنة متزوجة من الفنان أحمد العوضي، مُتمنيًا أن تنال شخصيته والمسلسل على إعجاب الجمهور وقت عرضه.

وأوضح أحمد صادق أن ما جذبه للمشاركة في مسلسل "اللي ملوش كبير" هو وجود السيناريست عمرو محمود ياسين، بالإضافة إلى أن الشخصية التي يُقدمها خلال الأحداث جديدة عليه، ومختلفة تمامًا عن أدوار الشر التي قدمها من قبل.

وأضاف أحمد صادق :"عمرو محمود ياسين كاتب الشخصيات بوعي، فده يحمسك إنك تشتغل في عمل ورقه جيد، والمخرج مصطفى فكري واعي ومثقف وعنده رؤية بالرغم من صغر سنه، وأنا بشتغل معاه كنت معجب جدًا بيه".

مسلسل "اللي ملوش كبير"، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، بدرية طلبة، دنيا عبد العزيز، أحمد سعيد عبد الغني، وكوكبة مميزة من النجوم.

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