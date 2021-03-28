تامر حسني يحقق 13 مليون مشاهدة بإعلانه الجديد عبر "يوتيوب"

حقق نجم الجيل تامر حسني، نجاحًا كبيرًا بأحدث إعلاناته الدعائية لصالح إحدى شركات المحمول، حيث حقق كليب أغنية"غني وسمعنا "13 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

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الأغنية من كلمات وألحان أحمد الروبي، وتوزيع علي فتح الله، والإعلان من إخراج هادي الباجوري.





وتقول كلمات الأغنية: قوم غني وسمعني وخلينا نغني معاك قوم علي الصوت فرفش دا حبايبك اهم وياك والوقت قوام يسرقنا أنا عايزك بقى ترقص وتغني، إفرح بقى واعمل زيي سيب نفسك للمزيكا، بكرا ده احلي اسمع مني ياحبايب ياقرايب ويا صحبة ومالهاش زي هنا لمتنا وضحكتنا وفرحة بكرا الجاي واحشيني ووحشاني الأيام دي أحلي ايام كل اللي فايتنا لازم هنعوضه قدام.





