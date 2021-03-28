خالد سرحان وحمادة هلال ودنيا عبد العزيز في كواليس "المداح" (صور)





كشف الفنان خالد سرحان، عن بعض الصور من داخل كواليس وأجواء تصوير مسلسل «المداح»، الذى جمعت بينه وبين نخبة من نجوم كاست العمل، أبرزهم الفنان حمادة هلال والفنانة دنيا عبد العزيز والفنان جمال عبد الناصر وذلك من داخل أحد البلاتوهات المختلفة، مشيرًا ، بأن يسود بينهم جو ملئ من الإلفة والمرح والسعادة والسرور وغيرها، ومن المقرر عرضة على أحد القنوات الفضائية فى السباق الرمضانى المُقْبَل.





وظهر سرحان، فى أحد الصور الخاصة، وهو يرتدي «العباية البلدى» وهو زى الشخصية الذى يؤديها ضمن أثناء سير الأحداث والذى أتسمت بالعمق والتخطيط بطابع يحيطة الأثارة والتشويق وذلك لما نشاهدة خلال الأحداث .





وأعرب سرحان، بأنة تحمس للدور بمجرد قراءة السيناريو خاصة أن شخصيتة غريبة ومليئة بالكثير من التحولات، وتحتاج إلى مجهود كبير وتركيز نفسى شديد حتى تكون صادقة أمام الجمهور.





وقال سرحان، بأن العامل الأساسى لقبولة على المشاركة فى أى عمل فنى هو الدور الجيد والمناسب لة والذى يخرج منة مستفيد، متمنيًا أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.





ومن جهتة يجسد سرحان، شخصية تدعى «حسن أبن الشيخ سلام» ، وهو شقيق «صابر أبن الشيخ سلام »، والذى يجسد هذة الشخصية النجم حمادة هلال، ووالدة « الشيخ سلام» والذي يجسد هذة الشخصية الفنان القدير أحمد بدير ، ووالدته الفنانة القديرة حنان سليمان، وشقيقتة تدعى عائشة والذى تجسد هذة الشخصية الفنانة بسمة ماهر.





وتدور أحداث مسلسل «المداح» ، حول الروحانيات والإبتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح وغيرها.





وجدير بالذكر بأن مسلسل «المداح» يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، النجم حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، جمال عبد الناصر، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت ، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين ومن سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومن إخراج أحمد سمير فرج.





وفى سياق آخر، يواصل النجم خالد سرحان ، تصوير مشاهدة بشكل مكثف داخل أحداث مسلسل «اللى مالوش كبير» ، للنجمة ياسمين عبد العزيز على أن يستكمل المتبقى منها بصفة دورية، والذى من المقرر عرضة على أحد القنوات الفضائية فى المارثون الرمضانى المقبل.





ويشار أن سرحان، يجسد شخصية تدعى «رفعت الدهبى » والذى تجمعة أغلب مشاهدة مع كل من النجم خالد الصاوى وأحمد العوضى، فى إطار من الإثارة والتشويق وغيرها.





ويذكر أن تدور أحداث مسلسل «اللى مالوش كبير » حول «غزل» والذى تجسد هذة الشخصية النجمة ياسمين عبد العزيز ، بأن تتزوج من رجلاً مسنًا والذى يكبرها فى العمر بمراحل، وتدخل في صراع مع والدها بسبب قسوتة عليها ، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق وغيرها.





وجدير بالذكر بأن مسلسل «اللى مالوش كبير » ، يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم النجمة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى ، خالد سرحان ، دنيا عبد العزيز ، محمود حافظ، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض ، فتوح أحمد ، كريم عبد الخالق وآخرين ، وعدد كبير من النجوم الشباب وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ، ومن سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.





وفى سياق مختلف أنتهى النجم خالد سرحان، مؤخرًا من تسجيل أغنية تتر مسلسلة الإذاعى الجديد "بينى و بينك"، حيث شارك خالد فى غناء تتر الإغنية بمشاركة الفنانة نشوى مصطفى، وتحمل الأغنية إسم العمل، وهى من كلمات أحمد شوقى، وألحان وتوزيع أكرم عادل.



