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مقتل مهاجمين اثنين من منفذي الهجوم على الكنيسة في إندونيسيا

الأحد 28/مارس/2021 - 03:30 م
انفجار في إندونيسيا
انفجار في إندونيسيا
وكالات
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أعلن مسؤول أمني، اليوم الأحد، عن مقتل مهاجمين اثنين من منفذي الهجوم على الكنيسة في إندونيسيا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة إندونيسيا، أن انتحاريين فجرا نفسيهما قرب كنيسة في مدينة ماكاسار بإندونيسيا.

 

وكشفت الشرطة المحلية، أن هناك مصلين كانوا داخل الكنيسة وقت الانفجار، مشددة على أن الأشلاء والضحايا الموجودين في مكان الحادث غير معروف هويتهم حتى الآن.

 

وقالت الشرطة: "رأينا ضحايا وأشلاء بشرية. لا نعرف ما إذا كانت لمنفذ الانفجار أم لأفراد كانوا قربه".

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منفذي الهجوم كنيسة اندونيسيا انفجار اندونيسيا

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