سلبية مسحة كورونا للاعبى منتخب مصر قبل مواجهة جزر القمر





جاءت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها لاعبوا المنتخب المصري والجهاز الفني بقيادة حسام البدري للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 سلبية.





ويشهد فندق إقامة المنتخب المصري تطبيق كافة الإجراءات الطبية والوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير وتم منع الزيارات داخل الندق مع عزل كل لاعب في غرفة منفصلة.





ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل تم منع التجمعات والأختلاط بجانب التعقيم المستمر والتطهير الخاص بالغرف والدور الذي يقيم فيه المنتخب المصري.





يثذكر أن الفراعنة يتأهبون لمواجهة جزر القمر يوم غدًا الأثنين لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة بعد أن ضمنوا التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالتعادل في الجولة الماضية مع المنتخب الكيني.